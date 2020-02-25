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Bakan Bekir Pakdemirli'den depremden etkilenen Van bölgesi için açıklama: Tazminat şeklinde karşılanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
BAKAN PAKDEMİRLİ: TAZMİNAT ŞEKLİNDE KARŞILANACAK

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı , Merkez üssü 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen 'ın Başkale ilçesinde sürdürülen çalışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Telef olan hayvanların hem gömülmesi hem de tazminat şeklinde karşılanması ve hayvan verilmesi noktasındaki çalışmalarımıza da başladık. En hızlı şekilde bölgede hayatın normale döndürme konusunda tüm kurumlar gayret sarf ediyor." dedi.

Bakan , -Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde 4-5 Şubat'ta düşen çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Tuşba ilçesinde Altıntepe Mahallesi'ndeki evinde Taşdemir'in ailesiyle bir süre görüşen Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen iki çığ felaketi ve sebebiyle bölgede olduğunu söyledi.

Çığda mağduriyet yaşayan aileyi kendilerini unutmadıklarını göstermek amacıyla ziyaret ettiğini belirten Pakdemirli, "Aile ile bir arada olduk. Çalışmalarla ilgili düşüncelerimizi aktardık. En yakın zamanda neler yapılabileceği, teknik olarak bölgeye ekiplerin ne zaman gidebileceği, nasıl ve hangi şartlar altında girebileceği, arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl devam edebileceği konusunda bilgi verdik." dedi.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Merkez üssü 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde sürdürülen çalışmalarla değerlendirmede bulunan Pakdemirli, depremlerin büyük felakete yol açtığını ifade etti.

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Ev ve ahırların yıkılmasının insanların düzeninin bozulmasına yol açtığını aktaran Pakdemirli, şunları belirtti:

"Dün özellikle Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahallerini dolaştık. Oralarda ağırlıklı olarak hasarların büyük olduğunu gördük. Ama oradaki vatandaşlarımızın özellikle 9 vefatımızdan sonra da hızlı bir şekilde hayatını normalleştirme gayreti içerisinde girdiğini gördük. Bizler de günlük hayatın normale dönmesi maksadıyla hem tüm bakanlıklar hem de en ilgili bakanlıklardan biri olan bizim bakanlığımız olarak bölgeye özellikle hayvan çadırları ve tarımsal hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için çalışma sürdürüyoruz.

Telef olan hayvanların hem gömülmesi hem de tazminat şeklinde karşılanması ve hayvan verilmesi noktasındaki çalışmalarımıza da başladık. En hızlı şekilde bölgede hayatın normale döndürme konusunda tüm kurumlar gayret sarf ediyor."

Bakan Pakdemirli'ye Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da eşlik etti.Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sanayi alanları yatay yapılaşma için şehrin dışına taşınacak

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