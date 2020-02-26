Son dakika: İstanbul Ataşehir'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İstanbul Ataşehir'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp şaha kalkarak duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.
OTOBÜS ŞAHA KALKTI
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. Otobüs kazanın şiddeti ile şaha kalktı.
BİR YOLCU YARALI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.
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