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Son dakika: İstanbul Ataşehir'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İSTANBUL'DA HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp şaha kalkarak duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

, saat 09.00 sıralarında 'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.

OTOBÜS ŞAHA KALKTI

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. Otobüs kazanın şiddeti ile şaha kalktı.

BİR YOLCU YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

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