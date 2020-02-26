26 Şubat 2020, Çarşamba
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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kuşadası’nda 34 düzensiz göçmen yakaladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İHBAR GELDİ, BÖYLE YAKALANDILAR

Geçtiğimiz pazartesi günü gelen ihbarı değerlendiren ekipleri, ilçesi Davutlar açıklarında yasa dışı yollarla 'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 34 düzensiz yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Şubat 2020 saat 23.30'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında içerisinde bir grup düzensiz olduğu ihbarı geldi.

34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki içerisindeki 29 ve 5 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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