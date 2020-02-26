İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kuşadası’nda 34 düzensiz göçmen yakaladı

Geçtiğimiz pazartesi günü gelen ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 34 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Şubat 2020 saat 23.30'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı geldi.

34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki içerisindeki 29 Suriye ve 5 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.