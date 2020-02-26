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26.02.2020

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı | Video

Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp şaha kalkarak duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.

OTOBÜS ŞAHA KALKTI

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. Otobüs kazanın şiddeti ile şaha kalktı.

BİR YOLCU YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

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