26 Şubat 2020, Çarşamba
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'Para için lüks araçların önüne atlıyorlar' iddiasına Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU OLAY! VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Pazartesi günü ’te genç arabanın önüne atlayarak intihara teşebbüs etti. Olayın görüntülerin çıkmasının ardından sosyal medyada, “para alabilmek uğruna lüks araçların önüne atladığı” iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, gencin intihara teşebbüs ettiğini ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığı belirtildi.

Olay, pazartesi gecesi Mahallesinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile konuşan uyruklu 22 yaşında ismi öğrenilemeyen genç, aniden yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne atladı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinde belinde kırık olduğu saptanan ve hayati tehlikesi bulunan gencin ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

'Para için lüks araçların önüne atlıyorlar' iddiasına Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi 'PARA İÇİN LÜKS ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLIYORLAR' İDDİASINA GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İDDİALARLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan hesaplarında intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bunun üzerine Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ağır yaralanan gencin özel nedenlerinden dolayı aracın önüne atlayarak intihara teşebbüs ettiği ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"GERÇEK DEĞİL"

"Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep'te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

YANINDAKİ ŞAHIS...

Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır."

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