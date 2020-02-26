İstanbul’da tamircide nitrojen dolu lastik patladı! O anlar kamerada
İstanbul’da geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde motosiklet tamircisi, müşterinin önceden belirtmediği nitrojen dolu lastiğe sprey sıkıp çakmakla test yapınca patladı. Patlama sonucu çıkan alevler tamirciyi yaraladı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Eyüpsultan Silahtarağa'da geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine müşterinin jantı yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı. Jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi. Ancak nitrojen dolu lastik büyük bir gürültüyle patladı.
20 GÜN EVDE TEDAVİ GÖRDÜ
Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı. Işık, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, 1 hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.
"YÜZÜMDE KOLUMUZDA İKİNCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU"
Olay hakkında konuşan Ufuk Işık, "Müşteri bir lastik getirdi ve janta oturmadığını söyledi. Jantın içerisine de daha önceden nitrojenle hava basmışlar, bunu da bize belirtmedi. Normalde oturmayan lastiklere biz etrafına balata spreyi sıkarak ve ateşle destekleyerek oturtuyoruz. Bunu yıllarca herkes böyle yapar, prosedürü budur. İçerisinde nitrojen olduğunu bilmediğimiz için sprey ile gaz birbirine bulaştı ve ateş yaktığımız anda harlayarak yüzümüzde kolumuzda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Yaklaşık 15-20 gün evde yattım, 1 haftaya yakın da hastanede tedavi gördüm" dedi.
"LASTİKTE NİTROJEN OLDUĞUNU BİLSEYDİK ZATEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDIK"
"Nitrojen ile yanıcı maddelerin bir araya gelmeden lastiği başka bir şekilde oturtmak gerekir" diyen Ufuk Işık, "Aslında bu bir hata değildir, bu müşterinin bize vermesi gereken bilgiydi. Bunu söylemediği için böyle oldu, normalde lastiğin içinde nitrojen olduğunu bilseydik zaten böyle bir şey yapmazdık. Öncelikle gelen lastiği oturtamıyorlarsa bu en son çözüm olmalıdır. Çünkü çok ciddi anlamda yaralandım. Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Yüzüm, kolum ve boynum tanınmayacak haldeydi. Bence bu en son çare olmalı. Başka yöntemlerle de bu yapılıyor. Basınç tüpüyle de rahat bir şekilde oturtabiliriz" ifadelerini kullandı.
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