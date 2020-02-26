Nişanlısını öldüren Zehra Aras'ın bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı
Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Nişanlısı öldüren Zehra Aras'ın bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı.
Emrah Öztürk cinayetinden flaş bir son dakika haberi geldi. Öztürk, Kars'ta oturan Zehra Aras ile 7 ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısı Emrah Öztürk ile beraber Eskişehir kent ormanına giden Zehra Aras, burada tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Nişanlısı Emrah Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayan genç kadın, daha sonra da boğazını kesti.
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gelen son dakika haberine göre, Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında şoke eden görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen video geniş tepki çekerken özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar tarafından çok sayıda yorum yağdı. Videonun altına düşülen not ise kan dondurdu.
Kars'ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Zehra Aras'ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı.
Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanındakilerle birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras'ın 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı video, cinayetin ardından tepki topladı. Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu.
Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras'ın yanındakilerle birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras'ın 'Bıçak güzeli ben' diyerek paylaştığı video, cinayetin ardından tepki topladı. Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk'ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu.
CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Nişanlısı Emrah Öztürk'ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras'ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı'nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları soğukkanlı bir şekilde anlattığı öğrenildi.
Zehra Aras, adliye çıkışı gazetecilerin "Nişanlını neden öldürdün?" sorusuna ise "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var" diye cevap vermişti.
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