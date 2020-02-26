İstanbul'da AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sularında boşanmak istediği ve daha önce de şiddet gördüğü için uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı.
KOCAYA KAÇTI
Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.
SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir internet kafeye giren saldırganın, kadının geldiğini görünce kafeden çıktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra kadını bıçaklayarak kaçıyor.
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