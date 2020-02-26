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İstanbul'da AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
AVM'DE DEHŞET! KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

'nde bulunan bir 'de saat 15.30 sularında boşanmak istediği ve daha önce de şiddet gördüğü için uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay, 'nde bulunan bir 'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Y. ile karşılaştı.

İstanbul'da, AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı İSTANBUL'DA, AVM'DE DEHŞET! KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

KOCAYA KAÇTI

Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir internet kafeye giren saldırganın, kadının geldiğini görünce kafeden çıktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra kadını bıçaklayarak kaçıyor.

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