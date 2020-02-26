26 Şubat 2020, Çarşamba
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Müge Anlı’da aranan ve İzmir'de bulunan liseli kızların şoke eden ifadesi: Macera için kaçtık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
KAYIP KIZLARIN ŞOKE EDEN İFADESİ!

'da evden kaçan ve 5 gün sonra 'in Konak ilçesinde bulunan lise öğrencileri , ve 'ın, ifadeleri ortaya çıktı. Kızların ifadelerinde yer alan 'macera olsun' sözleri şoke etti.

'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi ile okul arkadaşları ve , geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını bulmak için 'nın programına çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti.

Türkiye'nin konuştuğu liseli kayıp kızlarla ilgili son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında açıkladı |Video TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU LİSELİ KAYIP KIZLARLA İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİNİ MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

'DİLENİRİZ'

Müge Anlı'da kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', ' yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Ekipler, kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti.

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POLİSE İHBAR GELDİ

Otomobilin, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe emniyet müdürlüğüne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kızların İzmir'e geldiği bilgisine ulaşan ekipler, şehrin birçok noktasında arama çalışmaları yaptı. Dün saat 16.00 sıralarında genç kızlar, Konak'ta ekipler tarafından bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir 'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmadılar.

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