Müge Anlı’da aranan ve İzmir'de bulunan liseli kızların şoke eden ifadesi: Macera için kaçtık
Isparta'da evden kaçan ve 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, ifadeleri ortaya çıktı. Kızların ifadelerinde yer alan 'macera olsun' sözleri şoke etti.
Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti.
'DİLENİRİZ'
Müge Anlı'da kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Ekipler, kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti.
POLİSE İHBAR GELDİ
Otomobilin, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe emniyet müdürlüğüne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kızların İzmir'e geldiği bilgisine ulaşan ekipler, şehrin birçok noktasında arama çalışmaları yaptı. Dün saat 16.00 sıralarında genç kızlar, Konak'ta ekipler tarafından bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), aileleri tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmadılar.
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