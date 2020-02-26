İstanbul Valiliğinden lodos uyarısı! Bazı seferler iptal edildi
Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, Twitter'dan lodos uyarısında bulundu. Bozcaada feribot seferleri ve BUDO'nun bazı seferleri fırtınadan dolayı iptal edildi.
İstanbul Valiliği, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
Paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik uyarısına işaret edilerek, bugün Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yarın etkisini kaybedecek lodos fırtınası için meteorolojik uyarıda bulunuldu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden verilen bilgiye göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara denizinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlere ait fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın yağmurlu olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
Lodos fırtınası esnasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirlerin olunması istendi.
BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Ege Denizi'nin kuzeyinde de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 19.00'da yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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