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26.02.2020

İstanbul’da tamircide nitrojen dolu lastik patladı! O anlar kamerada

İstanbul’da geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde motosiklet tamircisi, müşterinin önceden belirtmediği nitrojen dolu lastiğe sprey sıkıp çakmakla test yapınca patladı. Patlama sonucu çıkan alevler tamirciyi yaraladı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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