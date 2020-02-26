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26.02.2020
İstanbul’da tamircide nitrojen dolu lastik patladı! O anlar kamerada
İstanbul’da geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde motosiklet tamircisi, müşterinin önceden belirtmediği nitrojen dolu lastiğe sprey sıkıp çakmakla test yapınca patladı. Patlama sonucu çıkan alevler tamirciyi yaraladı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
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