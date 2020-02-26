Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Birinciliği yine elden bırakmadı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu. Son yıllarda 'mutlu kent' olarak anılan Sinop, listede yüzde 77,66 oranla ilk sırada yer aldı. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak da adlandırılan Sinop'ta yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Sinoplular bir kez daha 'mutlu kent' olarak anılmanın sevincini yaşıyor.

TUİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyleri yayımlandı. Buna göre son yıllarda 'mutlu kent' olarak anılan Sinop, listede yüzde 77,66 oranla ilk sırada yer aldı. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak da adlandırılan Sinop'ta yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması da dikkat çekiyor.