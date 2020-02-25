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Uzman isim A Haber'e değerlendirdi: Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
UZMAN İSİM A HABER'E DEĞERLENDİRDİ: ERKEKLER VİRÜSTEN...

Tüm dünyanın gelişmeleri korkuyla takip ettiği koronavirüs salgını sınır kapımıza kadar dayandı. Salgına yakalananların büyük kısmını erkek hastalar oluşturuyor. Erkeklerde ölüm oranı 2.8 iken kadınlarda 1.7 olarak ölçüldü. Dr.Tuğçe Hürkal erkeklerin daha fazla enfekte olmasının sebebini ve virüse dair önemli gelişmeleri A ’de değerlendirdi.

Koronavirüs 79 binden fazla kişiye bulaşarak sınırına yaklaştı. Hastalığa yakalananların büyük bir kısmını ise erkek hastalar oluşturuyor. Erkeklerde ölüm oranı 2.8 iken kadınlarda 1.7 olarak ölçüldü. Dr.Tuğçe Hürkal erkeklerin daha fazla enfekte olmasının sebebini ve virüse dair önemli gelişmeleri A 'de değerlendirdi. Hürkal, erkeklerin solunum yollarının kadınlara göre daha hassas olduğunu ve bu nedenle hastalıklara yakalanma oranının daha fazla olduğunu belirtti.

Uzman isim A Haber'e değerlendirdi: Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor UZMAN İSİM A HABER'E DEĞERLENDİRDİ: ERKEKLER KORONAVİRÜSTEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

"ERKEKLERİN SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARA DAHA MÜSAİT"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal: "Koronavirüs gibi solunum yollarını hedef alan temel enfeksiyonlardan akciğerleri hassas olan kişiler daha fazla etkilenebilirler. Özellikle erkek hastalarda kronik solunum yolu risk faktörlerine maruz kalma oranı daha yüksek olduğu için akciğer hava yolları kadınlara göre daha hassas oluyor. Bu enfeksiyonların kalıcı hasar oluşturma oranı ise yine erkeklerde daha yüksek oranda görünüyor, bunun temelinde ise kronik çevre faktörleri yer alıyor." şeklinde konuştu.

EN RİSKLİ GRUPLAR...

En riskli grubun 80 yaş üzeri ve 10 yaş altı olduğunu belirten Hürkal; "Bu iki yaş grubunda ölümlerin en çok yaşandığı vakalar kronik hastalıkları olanlardır. Temelinde kalp, tansiyon, astım ya da şeker hastalığı olan ve bu yaş aralığında bulunan kişilerin hastalıklar nokta asında daha fazla önlem alması ölümlerin azalmasına sebep olmaktadır. Son aylarda bu oran %1'lere kadar düşüş sağlamıştır." dedi.

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