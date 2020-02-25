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Son dakika: Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM!

verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi.

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