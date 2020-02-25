Uzman isim A Haber'e değerlendirdi: Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor

Tüm dünyanın gelişmeleri korkuyla takip ettiği koronavirüs salgını sınır kapımıza kadar dayandı. Salgına yakalananların büyük kısmını erkek hastalar oluşturuyor. Erkeklerde ölüm oranı 2.8 iken kadınlarda 1.7 olarak ölçüldü. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Tuğçe Hürkal erkeklerin daha fazla enfekte olmasının sebebini ve virüse dair önemli gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi.