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İstanbul'da korku dolu anlar! E-5'te araç alev alev böyle yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
E-5'TE ARAÇ ALEV ALEV BÖYLE YANDI!

Karayolu Kadıköy istikametinde bir otomobilde çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi. Araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında Karayolu Küçükyalı mevkiinde seyir halinde olan 34 SRR 61 plakalı otomobilin motor bölümü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan, yangın nedeniyle karayolu Maltepe mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin aracı kaldırması sonrası trafik normale döndü.

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