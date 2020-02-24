Erzincan’da kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bu halde bulundu
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Faika K. isimli kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Uzun zamandır kırsalda susuz kalan yaşlı kadına jandarma astsubay kendi elleriyle su içirdi. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
GECEYİ ARAZİDE O HALDE GEÇİRMİŞ
Geceyi arazide geçiren ve kayalık alanda yürürken düştüğü için yaralanan yaşlı kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Genel sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
UZUN SÜRE SUSUZ KALDIĞI BELİRLENDİ
Uzun zamandır kırsalda susuz kalan yaşlı kadına jandarma astsubay kendi elleriyle su içirdi. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Faika teyzenin hastalığı bilinirken bölgeye nasıl ulaştığı konusunda bir belirleme henüz yapılamadı.
MEHMETÇİK BULDU VE SU VERDİ
İhbar sonrası arama çalışmalarına başlayan güvenlik güçleri Faika teyzeyi bir kayalıkta bularak son dakika haberini ailesine ve merkeze ulaştırdı. Üşüdüğü ve susuz kaldığı belirlenen yaşlı kadına asker montu ve su ikram edildi.
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