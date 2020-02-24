Edirne'de 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Edirne'de, polis tarafından arama yapılan 2 araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında tedirgin hareketleri dikkat çeken 1'i kadın 2 kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin, araçlara çuvallar yüklediğini gören polis ekipleri harekete geçti. 2 araçta bulunan çuvallarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 522 vizon postu ve 81 kürk mont ele geçirildi.
Olayla ilgili M.İ, A.K. ve Ş.K. yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
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