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Eskişehir'de kan donduran olay! Ayrılmak istedi diye boğazını kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020
ESKİŞEHİR'DE KAN DONDURAN OLAY! AYRILMAK İSTEDİ DİYE BOĞAZINI KESTİ

'de "Nişan atma" meselesi yüzünden tartıştığı nişanlısının boğazını bıçakla keserek öldüren genç kız polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda yakalandı.

'de kayıp olarak aranan gencin, nişanlısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan 'ten (28) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Öztürk'ün, en son görüştüğü kişiler ile Kars'tan Eskişehir'e gelen nişanlısı Zehra A'nın (22) ifadesine başvurdu.

Güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis, Zehra A. ile Emrah Öztürk'ün Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerindeki ormanlık alana girdiğini ancak buradan Zehra A'nın tek başına ayrıldığını tespit etti.

BOĞAZINI KESTİ
Ormanlık alanda yapılan incelemede, Emrah Öztürk'ün karın bölgesine aldığı 8 bıçak darbesinin yanı sıra boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

POLİS VE JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALANDI
Şüpheli Zehra A, 'ya kaçmak isterken, polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının, nişanlısı Emrah Öztürk ile aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi.

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