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Son dakika haberi... İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
İRAN'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi.

'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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