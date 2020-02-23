Son dakika: Manisa Akhisar’da 4,5’lik deprem! 2020 son depremler...
Son dakika haberi… AFAD açıklamasında göre Manisa Akhisar’da saat 15:40’ta 4,5’lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son bilgisine göre, depremin yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.
Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son bilgisine göre, depremin yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2020
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/d0jJk0mj3u
23.02.2020, 15:40:17 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 8.6 km#Kandilli
MANİSA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLASI
Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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