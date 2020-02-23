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Son dakika: Manisa Akhisar’da 4,5’lik deprem! 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi… AFAD açıklamasında göre ’da saat 15:40’ta 4,5’lik meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son bilgisine göre, depremin yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, "'nın ilçesinde saat 15.40'da 4,5 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir." denildi.

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesindeki 4,5 büyüklüğündeki son deprem sonrası ilk görüntüler |Video MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDEKİ 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SON DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son bilgisine göre, depremin yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

MANİSA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLASI

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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