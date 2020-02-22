Mersin’de kazada yaralanan 4 yaşındaki Öykü'den acı haber
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
Mersin’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 4605 sokak üzerinde sürücü H.Ç. idaresindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör (4) isimli kız çocuğu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilmişti.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Durumu ağırlaşan Öykü Buğlem Güngör, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
YAKINLARI YIKILDI
2 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
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