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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziantep'te önemli temaslar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ TEMASLAR

Son dakika haberine göre , 'te temaslarda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret eden Albayrak, şeref defterini imzaladı.

" İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, ve 'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

BAKAN BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Kritik ziyarete ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bakan , "Gaziantep İl Başkanlığımızda, AK Partili dava arkadaşlarımızla ülke gündemimizdeki konular, ekonomideki gelişmeler ve dünyada yaşanan süreçlerle ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Gaziantep'te sevgi seli HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'A GAZİANTEP'TE SEVGİ SELİ
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz SON DAKİKA: BAKAN ALBAYRAK'TAN GAZİANTEP'TE NET MESAJ: EKONOMİYİ DURDURMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ



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