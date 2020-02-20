Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziantep'te önemli temaslar
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te temaslarda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Albayrak, şeref defterini imzaladı.
"Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.
Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.
Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.
BAKAN BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
Kritik ziyarete ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bakan Berat Albayrak, "Gaziantep İl Başkanlığımızda, AK Partili dava arkadaşlarımızla ülke gündemimizdeki konular, ekonomideki gelişmeler ve dünyada yaşanan süreçlerle ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.
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