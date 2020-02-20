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Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
ELAZIĞ'DA 1893 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1893 hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1893 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.

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