Son dakika: Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak, "Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi. Bakan Albayrak'tan iş dünyasına da kredi müjdesi geldi: Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programında, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürdükleri reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'in cesur, özgüvenli ve ülkesinin derdi ile dertlenen iş dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

"Gaziantep, bizim göz bebeğimiz" diyen Albayrak, kentin ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı büyüme modeliyle örnek olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olan Gaziantep'in 7 milyar dolarlık ihracat hedefini de nerdeyse 2019 yılının son ayına gelmeden yakaladığına dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Rakamlara baktım. Antep'imiz ihracat hedeflerini, 2019 yılı gibi zor bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına rağmen bu rakam ile kapatıyorsak demek ki Gaziantep'te çok daha büyük bir potansiyel var. İşte bugün burada bu potansiyel için neler yapmamız gerekiyor, tek tek konuşacağız. Sadece Gaziantep'in ihracatını artırmanın yollarını değil, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin'e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."





"ENFLASYON VE FAİZLERLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Albayrak, atılan adımları ve alınan neticeleri herkesin gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı. Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) sıçrama ile Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5'lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Dün Merkez Bankası, politika faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor. 1,5 yıldır 'Faiz inerse kur sıçrar,' 'Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz' ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin."





İVME PAKETİ MÜJDESİ VERDİ

Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bakın sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü. İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

KALKINMA BANKASINDA YENİ DÖNEM

İVME paketinin yanında farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle de üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz."

Albayrak, hayata geçirilen yeniliği bir örnekle açıklayarak, "Stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazlarının yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası finansmanı sağlayacak." dedi.

Albayrak, şunları söyledi:

"Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek verecek. Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye'nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye'yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz."

"MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İYİLEŞME TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE YANSIYACAK"

Uygulanan her politikanın makro-ekonomik göstergelerdeki kazanımları koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını bildiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ki 2019 yılında ortaya koyduğumuz performansla uluslararası finans kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini sağladık, aynı şekilde 2020 yılında da beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."