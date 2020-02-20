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Son dakika: İstanbul’da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK! EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Son dakika: 'ta iki grup arasında çıktı. Olayda iki kişi bacağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ta Ardıçlı Mahallesin'de bulunan bir iş yerinin gelen şüpheli ya da şüpheliler ateş ederek gitti. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

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