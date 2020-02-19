Sosyal medya fenomeni Ares (Şehmuz Özdemir) hayatını kaybetti
Sosyal medyada Ares ismiyle yayınladığı videolarla fenomen olan Şehmuz Özdemir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir (18) yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.
V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip buluşmaya zorladığını ileri sürdü.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacak.
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