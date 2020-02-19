19 Şubat 2020, Çarşamba
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Sosyal medya fenomeni Ares (Şehmuz Özdemir) hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada Ares ismiyle yayınladığı videolarla fenomen olan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen fenomeni Şehmuz Özdemir (18) yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

V.E., ormanlık alana geldiklerinde 'i kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Darbedilen sosyal medya fenomeni Ares Şehmus Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti |Video DARBEDİLEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ ARES (ŞEHMUS) ÖZDEMİR'İN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ |VİDEO

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacak.

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