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İstanbul’da fabrikada korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN!

, Pendik’te iki katlı metal kaplama fabrikasında  çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Pendik'te fabrikada korkutan yangın! |Video İSTANBUL PENDİK'TE FABRİKADA KORKUTAN YANGIN! |VİDEO

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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