İstanbul’da fabrikada korkutan yangın!

İstanbul, Pendik’te iki katlı metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.