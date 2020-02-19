Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen Ares Özdemir'in hayatını kaybettiği açıklandı. Asıl ismi Şehmuz olan ve internette "Ares" ismini kullanan genç fenomen, sosyal medyada çektiği videolarla binlerce takipçiye ulaşmıştı. Peki, Ares Özdemir kimdir? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 09:58
Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir neden öldü sorusu gündem oldu. Ares Özdemir ölüm sebebi araştırılıyor. Sosyal medyada çektiği videolarla yüzbinlerce takipçi edinen ve kısa sürede fenomen haline gelen Ares Özdemir'den acı haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Şehmuz Özdemir'in cenazesini teslim alacak. Peki, Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares gerçek ismi nedir? İşte detaylar…
ARES ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ?
Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu.
Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı.
Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.