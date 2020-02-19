Gaziantep’te öğretmenin dövdüğü öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu
Gaziantep’te sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ve yere yatırarak kulağını çektiği 8 yaşındaki Meryem Gözeş o anları anlattı. Küçük Meryem, öğretmenin kendisine arkadaşıyla konuştuğu için vurduğunu ifade etti.
Sözleşmeli öğretmen Hatice K.'nın görev yaptığı Gaziantep Şehitkamil Batmazoğlu İlkokulu'nda dövdüğü 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Meryem Gözeş, arkadaşıyla konuştuğu için öğretmeninin dövdüğünü söyledi.
ÖĞRENCİLERİ TOKAT ATTI, YERE YATIRIP KULAKLARINI ÇEKTİ
Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., iddiaya göre, eğitim verdiği ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurdu, bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.
"ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU"
Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.
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