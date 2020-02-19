19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep’te öğretmenin dövdüğü öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
ÖĞRETMENİN DÖVDÜĞÜ ÖĞRENCİ KONUŞTU!

’te sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın tokat attığı ve yere yatırarak kulağını çektiği 8 yaşındaki o anları anlattı. Küçük Meryem, öğretmenin kendisine arkadaşıyla konuştuğu için vurduğunu ifade etti.

Sözleşmeli öğretmen Hatice K.'nın görev yaptığı Şehitkamil 'nda dövdüğü 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki , arkadaşıyla konuştuğu için öğretmeninin dövdüğünü söyledi.

Gaziantep’te öğretmenin dövdüğü öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu | Video GAZİANTEP’TE ÖĞRETMENİN DÖVDÜĞÜ ÖĞRENCİ: ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU | VİDEO

ÖĞRENCİLERİ TOKAT ATTI, YERE YATIRIP KULAKLARINI ÇEKTİ

Göllüce Mahallesi'nde bulunan Sadettin Batmazoğlu İlkokulu'nda önceki gün meydana gelen olayda, sözleşmeli öğretmenlik yapan Hatice K., iddiaya göre, eğitim verdiği ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerinin yüzlerine vurdu, bazı öğrencileri ise yere yatırıp kulağını çekti. Öğrencilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Hatice K. hakkında soruşturma açılarak, okulla ilişkisi kesildi.

"ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUM İÇİN VURDU"

Öğretmenin şiddet uyguladığı öğrencilerden Meryem Gözeş, yaşadıklarını anlattı. Küçük kız arkadaşıyla konuştuğu için şiddet gördüğünü ifade ederek, "Öğretmenimiz bana arkadaşımla konuştuğum için vurdu. Diğer arkadaşlarıma da yazı yazamadığı ve okuyamadığı derslerini yapmadıkları için vurdu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN