Yalova’da ahlaksız tuzak! İş vaadiyle kandırıp kadınlara fuhuş yaptırdılar
Yalova'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda yurt dışından iş vaadiyle kandırılıp getirilen ve zorla fuhuş yaptırılan 28 yabancı uyruklu kadın ile olayla ilgili 22 kişi gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlıların Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'dan iş vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.
28 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 evde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçuyla ilgili 22 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
ARAMALARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 tabanca bu tabancaya ait 41 adet 7.65 mm fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 28 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rusya'da şoke eden görüntüler! Buz aniden kırılınca...
- Pusuda bekleyip pompalıyla dehşet saçtı!
- Görüntüler tepki çekmişti! Vicdansız mahkemede
- Düğün konvoyunda şoke eden görüntüler! Bu kadarına "pes" dedirtti
- İstanbul'da büyük tehlike! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
- Ares'in cenazesi morgdan alındı
- Korkunç manzara! Ağaca asılı ceset bulundu
- A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Şubat!
- İstanbul'da yangın paniği kamerada
- Çığ altında kalan kadın kayakçılar böyle kurtarıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!