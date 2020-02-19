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Yalova’da ahlaksız tuzak! İş vaadiyle kandırıp kadınlara fuhuş yaptırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
AHLAKSIZ TUZAK! İŞ VAADİYLE KANDIRIP...

'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda yurt dışından iş vaadiyle kandırılıp getirilen ve zorla fuhuş yaptırılan 28 ile olayla ilgili 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlıların , Özbekistan, 'dan iş vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.

28 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 evde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçuyla ilgili 22 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 28 gözaltına alındı.

ARAMALARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 tabanca bu tabancaya ait 41 adet 7.65 mm fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 28 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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