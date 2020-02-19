Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı! 6 bin lira para cezası uygulandı!
Kırşehir'den Ankara'ya götürdüğü 4 kişinin kaçak göçmen olduğu tespit edilen taksi şoförü Metin Polat'a 6 bin 936 lira para cezası uygulandı. Yolcuların kaçak olduğunu bilmediğini ifade eden Polat, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız." dedi.
Afgan uyruklu dört kişi, 3 gün önce Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki durakta çalışan taksi şoförü Metin Polat ile Ankara'ya gitmek için 380 TL'ye anlaştı. Polat yönetimindeki taksi, Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdu. Kimlik kontrolünde 4 Afganistanlının seyahat izni olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Metin Polat'a her kaçak göçmen için 6458 sayılı kanun kapsamında bin 734 TL olmak üzere toplam 6 bin 936 TL para cezası uygulandı.
'KAÇAK OLDUKLARINI BİLMİYORDUM'
Metin Polat, hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara'ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun. İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı.
Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.
Polat, mağdur olduğunu, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkı olduğunu, bunu kullanacağını söyledi.
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