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Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı! 6 bin lira para cezası uygulandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
TAKSİSİNE ALDIĞI YOLCULAR BAŞINA DERT AÇTI!

'den 'ya götürdüğü 4 kişinin kaçak göçmen olduğu tespit edilen taksi şoförü Metin Polat'a 6 bin 936 lira para cezası uygulandı. Yolcuların kaçak olduğunu bilmediğini ifade eden Polat, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız." dedi.

Afgan uyruklu dört kişi, 3 gün önce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki durakta çalışan taksi şoförü Metin Polat ile 'ya gitmek için 380 TL'ye anlaştı. Polat yönetimindeki taksi, Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdu. Kimlik kontrolünde 4 Afganistanlının seyahat izni olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Metin Polat'a her kaçak göçmen için 6458 sayılı kanun kapsamında bin 734 TL olmak üzere toplam 6 bin 936 TL para cezası uygulandı.

Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı! 6 bin lira para cezası uygulandı! TAKSİSİNE ALDIĞI YOLCULAR BAŞINA DERT AÇTI! 6 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI!

'KAÇAK OLDUKLARINI BİLMİYORDUM'

Metin Polat, hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara'ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun. İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı.

Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.
Polat, mağdur olduğunu, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkı olduğunu, bunu kullanacağını söyledi.

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