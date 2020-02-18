Saros Körfezi'nde köpek balığı paniği
Saros Körfezi'nde, kıyıya 15 metre kadar yaklaşan köpek balığı paniğe yol açtı. Yaklaşık olarak 6 metre boyundaki köpek balığının balık avına çıktığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Bölgede sık sık zıpkınla dalış yapan vatandaşlardan Şükrü Kitiş, son 20 gün içerisinde 5. kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
Saros Körfezi Gelibolu Yarımadası açıklarında kıyıya 15 metre kala görülen yaklaşık 6 metre boyundaki köpekbalığı paniğe sebep oldu.
Köpek balığının görüldüğü bölgede sık sık dalış yaptığını belirten Şükrü Kitiş, ortaya çıkan tablonun ürkütücü olduğunu söyledi.
KIYILARIMIZ KÖPEK BALIKLARI TARAFINDAN İSTİLA EDİLDİ
Şans eseri şu ana kadar kimsenin bir sorun yaşamadığını dile getiren Kitiş, "Burası benim sürekli daldığım bir bölge. Her sene 10-15 defa gelip dalıyorum burada. Sizin de gördüğünüz gibi kıyıdan maksimum 15 metre uzaklıkta 3 metre derinlikte bir yer. Köpek balığı kıyılarımıza kadar gelmiş. İşin vahim tarafı; Gelibolu Yarımadası çevresinde, son 20 gün içinde 5. Köpek balığı vakası oldu. Çok şükür ki, şu ana kadar hiç kimseye bir saldırı yok. Ancak bundan sonra olmayacağı anlamına da gelmiyor. Daha önceki senelerde böyle şeylerle karşılaşmamıştık. Anormal şekilde kıyılarımız köpek balıkları tarafından istila edildi. Felaket tellallığı yapmak istemem ancak durum bu. Ben 45 yaşındayım. 30 senedir de dalıyorum. Denizlerin günden güne nasıl eridiğini en iyi ben ve benim gibi arkadaşlar görüyor. Denizlerimizi istilacı türler sardı. Çok zehirli olan aslan balığı, domuz balığı, balon balığı gibi balıklar. Bunlar ekonomik değeri olmayan istilacı türler. Bu balık türleri gelip yerleştikleri yerde diğer deniz canlılarının yaşam alanlarını bitiriyorlar. Köpek balıkları, bu istilacı türler yüzünden beslenecekleri balık bulamayınca haliyle kıyılara geliyorlar ve karınlarını doyurmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
"ORTAYA ÇIKAN BU DURUMUN SORUMLUSU İNSANOĞLU OLARAK BİZLERİZ"
Kıyılarda ortaya çıkan bu durumun kendisi gibi dalış yaparak balık avlayan kişileri de endişelendirdiğini dile getiren Kitiş, "Biz dalıyoruz, balık avlıyoruz. Üzerimizde balıklar oluyor. Haliyle balıklar yaralı olduğu için üzerilerinde kan var. İnşallah bu kanlar bir gün köpek balıklarını tahrik etmez. İnşallah ilerleyen süreçte kimse bir sorun yaşamaz. Bugüne kadar bir sorun yaşanmadı ama bundan sonra da bir sorun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Ortaya çıkan bu durumun sorumlusu insanoğlu olarak bizleriz. Denizleri ve doğayı kirlettik. Bunun sonucunda küresel ısınma meydana geldi. Okyanuslardan istilacı türler de denizlerimize geldi" dedi.
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