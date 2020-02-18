Kocaeli’de işten kovulmasına neden olan amirinin evini kurşunladı

Kocaeli’de 17 Şubat tarihinde fabrikadaki çalıştığı işe gitmeyen şahıs işten çıkarıldı. Olay sonrası amirinin evini kurşunlayan şahıs ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 17 Şubat tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde M.A. ve eşi H.A. isimli çiftin yaşadığı sitenin önüne bir otomobille gelen 3 şahıstan biri, çiftin evine 4 el ateş etti.

İNCELEME BAŞLATTI

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar çiftin evinin camlarına ve duvarına isabet etti. Daha sonra şüpheliler otomobile binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında M.A. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AMİRİNİN EVİNİ KURŞUNLADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemeler neticesinde çiftin evini kurşunlayan şahsın S.E.T., yanındakilerin ise F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahıslar dün Derince ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan S.E.T.'nin evini kurşunladığı M.A. ile aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. S.E.T.'nin işe gitmediği için işten çıkarıldığı ve bundan amiri olan M.A.'yı sorumlu tuttuğu için evini kurşunladığını söylediği öğrenildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.