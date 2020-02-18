Konya’da vahşet! Husumetlisini otomobiline çarpıp, pompalı tüfekle öldürdü
Konya’da çiftçi Ramazan Ç., peşine düştüğü husumetlisi Hasan İshak İlaslan'ın otomobiline aracıyla çarpıp pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Ramazan Ç., yönetimindeki 33 ELY 54 plakalı otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi Hasan İsak İlaslan'ın peşine düştü.
TERK EDİP KAÇTI
Bir süre sonra Ramazan Ç., otomobiliyle İlaslan yönetimindeki 33 TT 163 plakalı otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı. Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İlaslan'a pompalı tüfekle ateş açtı. İlaslan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.
HAYATA VEDA ETTİ
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan İshak İlaslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
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