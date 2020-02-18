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Konya’da vahşet! Husumetlisini otomobiline çarpıp, pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
VAHŞET! OTOMOBİLİNE ÇARPIP TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

’da çiftçi Ç., peşine düştüğü husumetlisi 'ın otomobiline aracıyla çarpıp pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında - Adana karayolu yakınında meydana geldi. Ç., yönetimindeki 33 ELY 54 plakalı otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi Hasan İsak İlaslan'ın peşine düştü.

TERK EDİP KAÇTI

Bir süre sonra Ramazan Ç., otomobiliyle İlaslan yönetimindeki 33 TT 163 plakalı otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı. Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İlaslan'a pompalı tüfekle ateş açtı. İlaslan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.

HAYATA VEDA ETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği , tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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