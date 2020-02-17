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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİ! TRAFİK KİLİT...

Son dakika haberine göre; 'nün korkuluklarına çıkan bir kişi girişiminde bulundu. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Son dakika haberi! Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi girişiminde bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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