Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
Son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı
- Yürek yakan kare!
- Darbederek öldürdü cezası açıkladı
- Rasulayn'da tuzaklanmış EYP imha edildi
- Müge Anlı son dakika gelişmesiyle gündem oldu
- 4 motosikletlinin otobandaki ölüm yarışı kamerada
- Akıl alır gibi değil! Tipini beğenmedi saldırdı...
- Ankara'da silahlı saldırı!
- Ahlaksız tezgahı polis bozdu
- Eşek eti yedirene hapis
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Şaziye kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Ünlüler Şaziye İvegün Üner kimdir?
- 2020 Survivor Sercan kimdir? Survivor Ünlüler Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Parviz kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında, nereli?