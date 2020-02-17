İşte otomobildeki cinayetin perde arkası! 4800 TL için canından olmuş!
İstanbul Sultangazi’de otomobilinin içinde başından vurularak öldürülen Şaban Ok cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin birlikte yaşadığı Gülşah’a 4 bin 800 lira borcu olduğu, borcu ödeyememesi üzerine de Gülşah’ın azmettirmesiyle şüpheli Arif Gül tarafından öldürüldüğü anlatıldı. Şüpheli Arif hakkında ‘Tasarlayarak Öldürme’, Gülşah Çubuker hakkında da ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ceza talep edildi.
İstanbul Sultangazi'de otomobilinin içinde başından vurularak öldürülen Şaban Ok cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin birlikte yaşadığı Gülşah'a 4 bin 800 lira borcu olduğu, borcu ödeyememesi üzerine de Gülşah'ın azmettirmesiyle şüpheli Arif Gül tarafından öldürüldüğü anlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şaban Ok'un Okmeydanı'nda aile ikameti olduğu, daha önceden marangozluk yaparken bu işi bırakarak korsan taksi işi yapmaya başladığı, aynı zamanda şüpheli Gülşah Çubuker ile gayriresmi ilişki yaşadığı ifade edildi. Şüpheli Gülşah'ın eski eşinden ayrılmasından sonra 12 yıl kadar önce Şaban ile tanıştığı, birlikte ev tuttukları, son 2 yıldır da birlikte yaşadıkları, geçimini Şaban Ok'un sağladığı, ayrıca sosyal yardımlaşma vakfından yardım aldığı kaydedildi.
4 BİN 800 LİRA BORÇ ALDI
Şaban'ın araç almak için şüpheli Gülşah'a ait kredi kartlarından iki seferde toplam 4 bin 800 lira nakit para çektiği ve kendi ödemelerini yaptığı, şüpheli Gülşah'a aylık bin lira ödeyeceğini söylediği ancak ödeyemediği anlatıldı. Gülşah'ın maddi sıkıntıya girdiği, ikamet ettiği Sultangazi'den bir arkadaşı aracılığıyla şüpheli Arif Gül ile tanıştığı, Gül'ün de kızı ile nişanlanmak istediği, bu süre zarfında Arif'in Sultangazi'de kendisinin de daha önce bir süre çalıştığı iş yerine Şaban Ok'u korsan taksi olarak işe soktuğu belirtildi.
"ÖLÜMÜ HAKEDİYOR"
İddianamede, Gülşah'ın, Şaban ile aralarındaki kredi kartından nakit para çekme ve geri vermeme olayını Arif'e anlattığı, Arif'in de Şaban ile konuştuğu kaydedildi. Bu durumdan rahatsız olan Şaban ile Gülşah arasında tartışma yaşandığı, Gülşah'ın bu durum üzerine Arif'e ''Şaban beni üzüyor, paramı aldı vermiyor, git onunla konuş, paramın hepsini birden al, sana güveniyorum, sana bıçak falan çekerse vur, öldür, zaten ölümü hakediyor'' diyerek azmettirdiği belirtildi.
Bu durum üzerine şüpheli Arif'in bir tasarlama içerisine girerek Şaban ile birden çok görüşmek istediği ve olayın meydana geldiği sokakta bulunan kameraların önünden birden çok kez geçerek Şaban'ın yalnız olup olmadığını takip ettiği belirtildi.
BAŞINA BİR EL ATEŞ ETTİ
Şaban ile buluşmak için yaptıkları telefon görüşmesi ardından Arif'in 34 VL …. plakalı lüks aracı bir başka sokağa park ederek Şaban'ın oto kiralama iş yerinin bulunduğu apartman karşısında cami yanında park halinde bulunan 34 RE …. plakalı araca bindiği anlatıldı. Arif ile Şaban arasında Gülşah'ın kartından para çekilmesi konusunun konuşulduğu, bu sırada Arif'in yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Şaban'ı kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Ardından kaçarak uzaklaştığı kaydedildi.
Maktulü işten dönen iki kişinin gördüğü, bunun üzerine olayın polise intikal ettirildiği ve şüphelinin tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandığı anlatıldı. Şüpheli Arif Gül ifadesinde kendisini Gülşah Çubuker'in azmettirdiğini, suçu kendisinin işlediğini itiraf etti. Bu ifade üzerine şüpheli Gülşah'ın gözaltına alındığı, ifadesine başvurulan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.
Savcılık, şüpheli Arif Gül'ün olay yerine maktulden önce gelerek keşif yaptığı, aracını kaçabilecek şekilde uygun başka bir sokağa park ettiği, güvenlik kamerası olup olmadığına dair binalara baktığı kaydedildi.
AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR
İddianame kapsamında şüpheli Arif Gül hakkında 'Tasarlayarak Öldürme', 'Mala Zarar Verme', ve 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma' suçlarından, Gülşah Çubuker hakkında ise 'Tasarlayarak Öldürmeye Azmettirme' suçundan ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ahlaksız tezgahı polis bozdu
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
- Yürek yakan kare!
- Kadir Şeker'in cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı
- Eşek eti yedirene hapis
- İstanbul'da silahlı kavga!
- 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Rasulayn'da tuzaklanmış EYP imha edildi
- İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
- Darbederek öldürdü cezası açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme harç ücretleri ne kadar?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yatan iller listesi…
- Annesinden yürek yakan feryat! Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir öldü mü?
- AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
- TOKİ 100 bin konut isim listesi yayınlandı! İstanbul, Ankara TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi! 2020 TOKİ çekilişi ne zaman?
- EYT bu hafta Meclis’e gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT son dakika çıkacak mı?
- Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Kredi faiz oranları düşecek mi?
- 0.75, 0.78, 0.79 oranlarla konut kredisi! 17 Şubat konut kredisi faiz oranları! Faiz oranları düşecek mi?
- Cumhuriyet, gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Şubat güncel altın fiyatları! Altın bu hafta nasıl olacak?
- 2020 Survivor Ünlüler Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor Ünlüler Tuğba kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında, nereli?