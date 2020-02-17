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Rasulayn'da tuzaklanmış EYP imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
RASULAYN'DA TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. , bölgedeki askerlerimizin tuzaklanan patlayıcıyı imha ettiği belirtildi.

, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi."

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