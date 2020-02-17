Rasulayn'da tuzaklanmış EYP imha edildi
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki askerlerimizin tuzaklanan patlayıcıyı imha ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi."
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