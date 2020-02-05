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Uşak'ta beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
BEDEN DERSİNDE FECİ ÖLÜM!

'ta beden eğitimi dersinde oynarken fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi. Öğrencinin 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. İl Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alper Günbayram Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi , beden eğitimi dersinde oynarken fenalaştı. Mustafa Kul'a ilk müdahale öğretmeni tarafından yapıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Aciline kaldırılan Kul, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı. Kul'un cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan Kul'un ölüm haberini alan Uşak İl Müdürü Bülent Şahin, öğretmenleri ve Kul'un yakınları hastaneye geldi.

HERHANGİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrencinin, 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu, beden eğitimi derslerine ve fiziki etkinliklere katılıp katılmamasına ilişkin aile tarafından okula herhangi bir bilginin verilmediği öğrenildi. Eğitim Müdürlüğünce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı da kaydedildi.

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