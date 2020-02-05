Turuncu uyarı verilmişti! Edirne'de yağış başladı
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı. Kentte akşam saatlerinde kar yağışı ve zaman zaman hafif lodos bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Edirne'de yağış başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren kentte gece yarısı başlayan yağış sabaha kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etti.
Kent merkezi ve güney ilçelerde gün boyu süreceği bildirilen sağanağın, akşam saatlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Öte yandan Uzunköprü, Enez ve Keşan ilçelerinde zaman zaman hafif şekilde lodos etkili oluyor.
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