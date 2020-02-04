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Son dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
VAN'DA MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; 'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede Yoğun kar ve tipi etkili." dedi.

'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Son dakika: Van'da yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: VAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Aynı zamanda karayolları ve belediyenin iş makinelerini orya yönlendirdik. İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede Yoğun kar ve tipi etkili."

Son dakika: Van'da yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü! Vali son durumu A Haber'e açıkladı |Video VAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ! VALİ SON DURUMU A HABER'E AÇIKLADI |VİDEO

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