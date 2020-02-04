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Karı koca arasında kriz! Kumandayla saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
KARI KOCA ARASINDA KRİZ! KUMANDAYLA SALDIRDI

’te yaşayan bir çiftin evinde ilginç bir olay meydana geldi. 2 yıldır kayınvalidesiyle birlikte yaşayan Senem P. İsimli kadın, evde çıkan tartışma sonunda kocasına televizyon kumandası fırlattı. hattını arayarak yardım isteyen genç koca kendisine kumanda fırlatıp hakaret eden eşi hakkında şikâyetçi oldu. Eş hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'te ilginç bir olay meydana geldi. İki yıldır evli olan çiftin tartışması arbedeye d��nünce hızını alamayan genç kadın kocasına kumanda fırlattı. hattını arayarak polislerden yardım isteyen genç adam kendisini darp eden karısından şikâyetçi oldu.

ÖFKELENDİĞİM İÇİN FIRLATTIM

Barış P.'nin (32) şikayeti sonrası ifadeleri alınmak üzere karakola götürülen Senem P., aynı evde kayınvalidesi ile birlikte yaşadığını ve sık sık tartışma çıktığını anlattı. Kayınvalidesinin kendisine sinkaflı küfürler savurduğunu, olay günü yine küfür ettiğini iddia etti. Tartışmaya kocası Barış P.'nin de girmesi üzerine sinirlerine hâkim olamayarak televizyonun kumandasını eşine fırlattığını, ancak yaralamadığını anlattı.

ANNEMİ EVDE İSTEMİYOR

2 yıldır annesinin evinde eşi ve çocuğuyla beraber yaşadığını anlatan Barış P. ise karısının annesine kötü davrandığını evlenmeden önce birlikte yaşama sözü aldığını ancak sözünü tutmadığını anlattı. Olay gecesi yine tartışma çıkması üzerine eşinin kendisine kumanda fırlatarak zarar gördüğünü anlatan genç koca karısının cezalandırılmasını istedi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Senem P.'nin kumanda fırlatmak suretiyle eşi Barış P.'yi basit şekilde yaraladığı saptandı. Soruşturma sonunda genç kadın hakkında 'Yaralama' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan genç kadın ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

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