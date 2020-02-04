İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı!

Son dakika haberine göre; İstanbul'da 2 katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyen 5 kişi yaralndı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.