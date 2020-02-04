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İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI! YARALILAR VAR...

Son dakika haberine göre; 'da 2 katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Kartal Otobüs Durağı'nda bekleyen 5 kişi yaralndı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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