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04.02.2020
İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı! İşte olay yerinden görüntüler
İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
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