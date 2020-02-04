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04.02.2020

İstanbul Kartal'da halk otobüsü durağa daldı! İşte olay yerinden görüntüler

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...
İstanbul Kartalda halk otobüsü durağa daldı!

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