04 Şubat 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı | 4 Şubat 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI!

4 Şubat 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, 'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve , , , , , , , , 'nin güneyi ve 'in batısı ile sabah saatlerinde , ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Şubat 2020 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, 'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve , , , , , , , , 'nin güneyi ve 'in batısı ile sabah saatlerinde , ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; 'un doğusu, ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile 'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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