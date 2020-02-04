Son dakika: Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı.
Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.
TÜRKİYE NÜFUSU 83 MİLYONU GEÇTİ
Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.
Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.
YAŞLI NÜFUS ARTTI
Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi.
İllere göre dağılımında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.
Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.
ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSUN ORANI ARTTI
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47,4 iken 2019 yılında yüzde 47,5'e yükseldi.
Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,5'ten, yüzde 34,1'e gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12,9'dan yüzde 13,4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya baktığı hesaplandı.
TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE 108 KİŞİ DÜŞTÜ
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.
Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.
YABANCI NÜFUS ORANI
Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu.
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.
Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.
2018-2019 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
İller
2018
2019
Toplam Nüfus
82 003 882
83 154 997
Adana
2 220 125
2 237 940
Adıyaman
624 513
626 465
Afyonkarahisar
725 568
729 483
Ağrı
539 657
536 199
Amasya
337 508
337 800
Ankara
5 503 985
5 639 076
Antalya
2 426 356
2 511 700
Artvin
174 010
170 875
Aydın
1 097 746
1 110 972
Balıkesir
1 226 575
1 228 620
Bilecik
223 448
219 427
Bingöl
281 205
279 812
Bitlis
349 396
348 115
Bolu
311 810
316 126
Burdur
269 926
270 796
Bursa
2 994 521
3 056 120
Çanakkale
540 662
542 157
Çankırı
216 362
195 789
Çorum
536 483
530 864
Denizli
1 027 782
1 037 208
Diyarbakır
1 732 396
1 756 353
Edirne
411 528
413 903
Elazığ
595 638
591 098
Erzincan
236 034
234 747
Erzurum
767 848
762 062
Eskişehir
871 187
887 475
Gaziantep
2 028 563
2 069 364
Giresun
453 912
448 400
Gümüşhane
162 748
164 521
Hakkari
286 470
280 991
Hatay
1 609 856
1 628 894
Isparta
441 412
444 914
Mersin
1 814 468
1 840 425
İstanbul
15 067 724
15 519 267
İzmir
4 320 519
4 367 251
Kars
288 878
285 410
Kastamonu
383 373
379 405
Kayseri
1 389 680
1 407 409
Kırklareli
360 860
361 836
Kırşehir
241 868
242 938
Kocaeli
1 906 391
1 953 035
Konya
2 205 609
2 232 374
Kütahya
577 941
579 257
Malatya
797 036
800 165
Manisa
1 429 643
1 440 611
Kahramanmaraş
1 144 851
1 154 102
Mardin
829 195
838 778
Muğla
967 487
983 142
Muş
407 992
408 809
Nevşehir
298 339
303 010
Niğde
364 707
362 861
Ordu
771 932
754 198
Rize
348 608
343 212
Sakarya
1 010 700
1 029 650
Samsun
1 335 716
1 348 542
Siirt
331 670
330 280
Sinop
219 733
218 243
Sivas
646 608
638 956
Tekirdağ
1 029 927
1 055 412
Tokat
612 646
612 747
Trabzon
807 903
808 974
Tunceli
88 198
84 660
Şanlıurfa
2 035 809
2 073 614
Uşak
367 514
370 509
Van
1 123 784
1 136 757
Yozgat
424 981
421 200
Zonguldak
599 698
596 053
Aksaray
412 172
416 367
Bayburt
82 274
84 843
Karaman
251 913
253 279
Kırıkkale
286 602
283 017
Batman
599 103
608 659
Şırnak
524 190
529 615
Bartın
198 999
198 249
Ardahan
98 907
97 319
Iğdır
197 456
199 442
Yalova
262 234
270 976
Karabük
248 014
248 458
Kilis
142 541
142 490
Osmaniye
534 415
538 759
Düzce
387 844
392 166
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