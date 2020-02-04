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Son dakika: Türkiye'nin nüfusu belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU BELLİ OLDU

Son dakika haberi... 'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7 iken 2019'da binde 13,9'a geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018'deki yüzde 92,3'lük orandan 2019'da yüzde 92,8'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'ye düştü.

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TÜRKİYE NÜFUSU 83 MİLYONU GEÇTİ

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

ÇALIŞMA ÇAĞI NÜFUSUN ORANI ARTTI

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47,4 iken 2019 yılında yüzde 47,5'e yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,5'ten, yüzde 34,1'e gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12,9'dan yüzde 13,4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya baktığı hesaplandı.

TÜRKİYE'DE KİLOMETREKAREYE 108 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.

YABANCI NÜFUS ORANI

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2018-2019 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller

2018

2019

Toplam Nüfus

82 003 882

83 154 997

Adana

2 220 125

2 237 940

Adıyaman

624 513

626 465

Afyonkarahisar

725 568

729 483

Ağrı

539 657

536 199

Amasya

337 508

337 800

Ankara

5 503 985

5 639 076

Antalya

2 426 356

2 511 700

Artvin

174 010

170 875

Aydın

1 097 746

1 110 972

Balıkesir

1 226 575

1 228 620

Bilecik

223 448

219 427

Bingöl

281 205

279 812

Bitlis

349 396

348 115

Bolu

311 810

316 126

Burdur

269 926

270 796

Bursa

2 994 521

3 056 120

Çanakkale

540 662

542 157

Çankırı

216 362

195 789

Çorum

536 483

530 864

Denizli

1 027 782

1 037 208

Diyarbakır

1 732 396

1 756 353

Edirne

411 528

413 903

Elazığ

595 638

591 098

Erzincan

236 034

234 747

Erzurum

767 848

762 062

Eskişehir

871 187

887 475

Gaziantep

2 028 563

2 069 364

Giresun

453 912

448 400

Gümüşhane

162 748

164 521

Hakkari

286 470

280 991

Hatay

1 609 856

1 628 894

Isparta

441 412

444 914

Mersin

1 814 468

1 840 425

İstanbul

15 067 724

15 519 267

İzmir

4 320 519

4 367 251

Kars

288 878

285 410

Kastamonu

383 373

379 405

Kayseri

1 389 680

1 407 409

Kırklareli

360 860

361 836

Kırşehir

241 868

242 938

Kocaeli

1 906 391

1 953 035

Konya

2 205 609

2 232 374

Kütahya

577 941

579 257

Malatya

797 036

800 165

Manisa

1 429 643

1 440 611

Kahramanmaraş

1 144 851

1 154 102

Mardin

829 195

838 778

Muğla

967 487

983 142

Muş

407 992

408 809

Nevşehir

298 339

303 010

Niğde

364 707

362 861

Ordu

771 932

754 198

Rize

348 608

343 212

Sakarya

1 010 700

1 029 650

Samsun

1 335 716

1 348 542

Siirt

331 670

330 280

Sinop

219 733

218 243

Sivas

646 608

638 956

Tekirdağ

1 029 927

1 055 412

Tokat

612 646

612 747

Trabzon

807 903

808 974

Tunceli

88 198

84 660

Şanlıurfa

2 035 809

2 073 614

Uşak

367 514

370 509

Van

1 123 784

1 136 757

Yozgat

424 981

421 200

Zonguldak

599 698

596 053

Aksaray

412 172

416 367

Bayburt

82 274

84 843

Karaman

251 913

253 279

Kırıkkale

286 602

283 017

Batman

599 103

608 659

Şırnak

524 190

529 615

Bartın

198 999

198 249

Ardahan

98 907

97 319

Iğdır

197 456

199 442

Yalova

262 234

270 976

Karabük

248 014

248 458

Kilis

142 541

142 490

Osmaniye

534 415

538 759

Düzce

387 844

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