Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında vahşet! Yanındaki kadını öldürüp, köprüden atladı
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Son dakika haberi... Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu.
KOŞARAK KÖPRÜDEN ATLADI
Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.
KADIN CESEDİ BULUNDU
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.
Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.
Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.
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