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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında vahşet! Yanındaki kadını öldürüp, köprüden atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
VAHŞET! YANINDAKİ KADINI ÖLDÜRÜP, KÖPRÜDEN ATLADI

Son dakika haberi... Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 'ne gelen , köprüden atlayarak intihar etti.

Olay, 'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen , bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu.

KOŞARAK KÖPRÜDEN ATLADI

Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet! Yanındaki kadını öldürüp köprüden atladı |Video 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DEHŞET! YANINDAKİ KADINI ÖLDÜRÜP KÖPRÜDEN ATLADI |VİDEO

KADIN CESEDİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.

Yapılan incelemelerde cesedin adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

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