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Diyarbakır’dan Elazığ'a sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
DİYARBAKIR’DAN ELAZIĞ'A SEVK EDİLEN SAĞLIK VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ’dan bölgesine sevk edilen sağlık ve ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler enkaz altlarında kalan vatandaşların kurtarılması için çaba harcıyor.

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Diyarbakır'dan bölgesine anında çok sayıda ambulans ve ekibi sevk edilirken, ilerleyen saatlerinde ekiplerin sayıları iki katına çıkarıldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 6 tam donanımlı UMKE aracı, 26 ambulans 30 UMKE personeli ile 78 sağlık personeli bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba harcıyor.

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