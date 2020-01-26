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26.01.2020

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet! Yanındaki kadını öldürüp köprüden atladı |Video

Son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet! Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla köprüye gelen Mehmet Keleş isimli şahıs, köprüden atlayarak intihar etti. Olay yerinden ilk görüntüler...

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu.

KOŞARAK KÖPRÜDEN AŞAĞI ATLADI

Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

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