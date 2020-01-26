Konya'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da çıkan yangından acı haber geldi. Beyşehir ilçesindeki yangından aynı evde kalan ailedeki 3 kişi de yaşamını yitirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan yaşamını yitirdi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü.
Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı.
3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sobadan, Asan ailesi fertleri uyurken, çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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