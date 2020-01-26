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Konya'daki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
KONYA'DAKİ YANGINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'da çıkan yangından acı haber geldi. ilçesindeki yangından aynı evde kalan ailedeki 3 kişi de yaşamını yitirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan hayatını kaybetti.

'nın ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü.

Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı.

3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının sobadan, Asan ailesi fertleri uyurken, çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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